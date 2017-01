चुनाव आयोग में सपा विवाद पर कौन रख रहा है दोनों पक्षों की बात

समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को दो बड़े वकील चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं, एक तरफ कपिल सिब्बल तो दूसरी तरफ मोहन परासरन।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 10:15 [IST]

An account of Who is taking case of Samajwadi party feud in EC. Kapil Sibbal and Mohan Parasaran are taking the case of two groups of Samajwadi party