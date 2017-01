जिस चाचा के घर पले-बढ़े उसी के खिलाफ हो गए अखिलेश- अमर सिंह

सपा में मचे घमासान पर बोले अमर सिंह, मैं अखिलेश के विकास का विरोधी नहीं हूं, मुझपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। मेरी अखिलेश के साथ शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी।

Friday, January 6, 2017, 15:37 [IST]

He says I am not against the development work of Akhilesh Yadav. He says my wishes are with Akhilesh, I am not against his development.