सपा संग्राम के बीच अमर सिंह और शिवपाल पार्टी छोड़ने को तैयार

सपा संग्राम के बीच शिवपाल सिंह और अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को सौंपा इस्तीफा, सूत्रों की मानें तो मुलायम सिंह अखिलेश से दो-दो हाथ करने को तैयार

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:21 [IST]

Amar Singh and Shivpal Singh offer resignation to Mulayam says source. Both offered resignation but Mulayam Singh firm to fight against Akhilesh.