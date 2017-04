भाजपा में शामिल होना चाहते हैं अमनमणि त्रिपाठी, मुख्यमंत्री से मांग रहे आशीर्वाद

अमनमणि त्रिपाठी बोले अगर योगी आदित्यनाथ अपना आशीर्वाद दें को भाजपा में शामिल हो जाउंगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 15:22 [IST]

English summary

Amanmani Tripathi express his wish to join BJP. He says if Maharaj ji gives his blessing will join BJP.