सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठबंधन का जल्द ऐलान, सीटों पर बात फंसी

उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच जल्द हो सकता है गठबंधन का ऐलान, सीटों के बंटवारे पर चल रही है अंतिम दौर की बात

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 12:56 [IST]

English summary

Alliance soon to be made public in Uttar Pradesh among SP congress and RLD. Final talks are on over seat distribution.