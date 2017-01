शाहजहांपुर: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की सर्व संभाव पार्टी का लोकदल से हो सकता है गठबंधन

शुक्रवार को दोपहर तक दोनों ही पार्टियां गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक और गठबंधन के बाद ये दोनों पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरेंगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 27, 2017, 3:28 [IST]

English summary

alliance is expected between sarv sambhav party and lok dal party