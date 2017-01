उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद प्रदेश में वो 300 से ज्‍यादा सीटें जीतेंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:01 [IST]

English summary

alliance between sp and congress is benficial for akhilesh yadav in up assembly election 2017