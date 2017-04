किस तरह बेकाबू रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हालात? देखिए तस्वीरें और वीडियो

बवाल के दौरान छात्रों ने जिस तरह से पुलिस पर बम और पत्थर फेंके उससे ये साफ था की ये लंबी प्लानिंग के बाद उपद्रव हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई करेगी।

इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी में शुक्रवार हुए बवाल के बाद छात्रसंघ प्रेसीडेंट रोहित मिश्रा समेत 100 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। हलाकि शनिवार विश्वविद्यालय के आसपास अघोषित कर्फ्यू का माहौल है। सड़कों पर सन्नाटा फैला है और हर तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहीं बवाल का वीडीओ भी सामने आने लगा है, जिससे कैंपस में हुई भयावता की तस्वीरें दिख रही हैं। Read more:शबनम से पूजा बनी मां पर ये कैसा सितम? दबंग दे रहे धमकी, पति करे धर्म परिवर्तन बवाल पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने तोड़फोड़, पथराव, आगजनी और हंगामा कर न सिर्फ यूनिवर्सिटी का बल्कि पूरे शहर का माहौल खराब कर दिया है। बवाल के दौरान छात्रों ने जिस तरह से पुलिस पर बम और पत्थर फेंके उससे ये साफ था की ये लंबी प्लानिंग के बाद उपद्रव हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। दरअसल हॉस्टल खाली कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर महीनों से विश्वविद्यालय छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। जिसने शुक्रवार को उग्र रूप धारण कर लिया। आक्रोशित छात्रों ने तोड़फोड़ करते हुए पुलिस पर पत्थर और बम बरसाए। तो कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू में किया। अब तेलियरगंज से लेकर बैरहना, कटरा, कचेहरी रोड, पार्क रोड, यूनिवर्सिटी रोड, सलोरी, प्रयाग स्टेशन समेत पूरे यूनिवर्सिटी इलाके में पुलिस के साथ ही पीएसी और आरएएफ तैनात किया गया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक से हुआ बवाल दरअसल कल दोपहर में कर्नलगंज बैंक रोड चौराहे के करीब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही थी। इसी दौरान काफी संख्या में वहां छात्र अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए। सभी कुलपति से मिलने पर अड़े थे लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने किसी की एक न चलने दी। बस इस बात को लेकर छात्र और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। विवाद बढ़ते ही मामला बिगड़ा तो छात्रों ने तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। पुलिस पर फेंके गए बम हालात इतने बिगड़ गए की पुलिस पथराव करते हुए बमबाजी शुरू कर दी गई। गनीमत रही की पुलिस जवानों की जान हिफाजत में है। पत्थरबाजी में एसपी क्राइम, सीओ समेत कई अफसर और राहगीरों के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कमिश्नरी के सामने कई हॉस्टल के छात्र भी सड़क पर उतर आए और प्रवेश भवन के पास खड़ी एक प्रोफेसर की कार, केपीयूसी हॉस्टल और कचहरी रोड लोक सेवा आयोग के पास बस में आग लगा दी गई। आरएएफ ने किया नियंत्रण दंगा नियंत्रण के लिए स्पेशल फोर्स आरएएफ जब मौके पर पहुंची तो हालत नियंत्रित हुए। उपद्रवी छात्रों पर लाठियां भांजते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया। दर्जनों की संख्या में छात्रों को थाने भेज दिया गया। दोपहर तीन बजे से शुरू हुआ बवाल रुक-रुक कर देर रात तक चलता रहा। आधी रात तक उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की गई। रात भर में 100 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Read more:क्रूरता की सारी हदें की पार! बेटी से दुष्कर्म के लिए मां को किया अधमरा, घर में लगाई आग

