यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को हाईकोर्ट ने दिया तगड़ा झटका

यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलश यादव को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के एक अहम आदेश पर रोक लगा दी है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 14:34 [IST]

English summary

Allahabad High Court stays UP Government's order to include 17 sub-castes in the SC category.