इलाहाबाद में पुलिस का एक लापरवाही भरा हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। 10 साल पहले मर चुके अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस मुकदमा चलाती रही।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 15:13 [IST]

English summary

Court case continued ten years after death, arrest warrant issued in Allahabad, district of Uttar Pradesh.