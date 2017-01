उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 : पढ़िए सबकुछ जो आपके लिए जानना है जरूरी, यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं जबकि एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:49 [IST]

