मोबाइल का इस्तेमाल करने वाली छात्राएं गलत हाथों में जा रही हैं- बीजेपी विधायक

भाजपा विधायक और मेयर ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए छात्राओं के स्कूल में मोबाइल लाने और मुंह पर नकाब बांधने का विरोध किया।दोनों ने कहा कि यह बिल्कुल बंद होना चाहिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। यूपी में एक बार फिर से छात्राओं को मोबाइल से दूर रखने का फरमान आया है। अलीगढ़ के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक और मेयर ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए छात्राओं के स्कूल में मोबाइल लाने और मुंह पर नकाब बांधने का विरोध किया।दोनों ने कहा कि यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे है मोबाइल की वजह से अलीगढ़ की युवतियां घर छोड़कर गलत हाथों में चली गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन और पुलिस को सुधारने के लिए हर रोज कोई न कोई नए फैसले ले रहे हैं। वहीं अलीगढ़ में बीजेपी विधायक संजीव राजा और मेयर शकुंतला भारती भी एक्शन में दिख रहे हैं और नई शुरुआत के लिए स्कूल प्रबंधन को फरमान देते हुए चेतावनी दे रहे हैं। स्कूल में आने वाली छात्राओं के मोबाइल लाने और मुंह पर नकाब बांधकर आने पर पाबंदी लगाने का फरमान सुना रहे हैं। विधायक का कहना है कि छात्राएं मुंह पर नकाब बांधकर बातचीत करते हुए सड़क पर निकलती हैं, जिसका दुष्परिणाम सामने आया है कि अलीगढ़ की युवतियां घर छोड़कर गलत हाथों में चली गई हैं।अलीगढ़ की शहर शीट से बीजेपी के विधायक ने नसीहत देते हुए कहा कि आखिर छात्राओं को मोबाइल की क्या जरुरत है। स्कूल परिसर में मोबाइल बैन करने की मांग कोई नई नहीं है। राज्य के कई स्कूलों ने अपने परिसर में छात्रों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगा रखा है। लेकिन बीजेपी विधायक की ये सोच कि छात्राएं मोबाइल की वजह से गलत हाथों में चली गई हैं, कई सवाल खड़े कर रहा है।

WHAT OTHERS ARE READING