चुनाव आयोग से साइकिल नहीं मिलने पर अखिलेश यादव बना सकते हैं नई पार्टी, मोटर साइकिल होगा चुनाव चिन्ह

अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव, दोनों को इंतजार है कि चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। शुक्रवार को होने वाली बैठक के बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह किसे सौंपा जाए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 9:46 [IST]

English summary

Akhilkesh yadav to form Akhil Bharatiya Samajwadi Party if did not get cycle symbol.