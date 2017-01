पीएम मोदी को पत्र लिखकर अखिलेश यादव ने की विशेष अपील

अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है कि बजट को निर्वाचन के बाद पेश करने पर विचार करने का कष्ट करें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Union Budget must be presented after elections: CM Akhilesh Yadav in a letter to PM Narendra Modi pic.twitter.com/HnhXUiydBU

Story first published: Friday, January 27, 2017, 10:59 [IST]

English summary

Akhilesh yadav writes to PM Modi to postpone budget date. He says no big announcement can be made so it will be against the people of the state.