लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में योगी आदित्‍यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सपा के वरिष्‍ठ नेता मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव भी गए थे। सच किसको मालूम इस कार्यक्रम के दौरान एक फोटो खूब वायरल हुई थी जिसमें मुलायम, पीएम नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे। पर किसी को भी सच नहीं मालूम की, मुलायम ने क्‍या कहा और पीएम मोदी ने क्‍या सुना? पर जब शुक्रवार को आजतक चैनल के एक कार्यक्रम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी यह सवाल किया गया तो उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में इसका जवाब दिया। मोदी जी बचकर रहना यह मेरा बेटा समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष और पूर्व मुख्‍यमंत्री ने कहा कि मैं बताऊंगा तो आप सच नहीं मानोगे। नेताजी ने कहा था कि मोदी जी बचकर रहना यह मेरा बेटा है। आप यकीन मानो या नहीं मुझे जो लगा मैंने बता दिया। यह कहते हुए अखिलेश हंसने लगे। अखिलेश की इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने उनके साथ ठहाका लगाया। हार के लिए भाजपा के झूठ को जिम्मेदार बताया एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी हार के लिए भाजपा के झूठ को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को धोखा दिया गया। वहीं कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी से दोस्ती पर उन्होंने कहा कि यह लंबी चलेगी। अपने चाचा और सपा विधायक शिवपाल यादव की नई पार्टी के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि सेक्युलर राजनीति का स्वागत है। मायावती के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने यह जवाब दिया कि कुछ लोग इस गठबंधन को होने ही नहीं देंगे।

