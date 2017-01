अब कांग्रेस भी आपके साथ है, सोचिए कितनी सीटें जीतेंगे अब- अखिलेश

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, हमने सभी वायदों को पूरा किया जिसे नेताजी ने अपने घोषणा पत्र में क

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:31 [IST]

Akhilesh takes on BJP in rally at Sunltanpur.He says SP is the only alternate of the development.