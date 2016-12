चाचा-भतीजे का दंगल आखिरी पड़ाव पर, जल्द होगा बड़ा ऐलान

शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच कलह अपने अंतिम पड़ाव पर, आज हो सकता है बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव ने अपने आवास 5 केडी पर कई लोगों से मुलाकात की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 11:35 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav and Shivpal dispute at final stage big announcement to come soon. Separate list of Akhilesh and Samajwadi party is a big challenge for Mulayam.