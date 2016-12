अखिलेश ने यूपी चुनाव में मुलायम से मांगे 403 टिकट, शिवपाल कर चुके हैं 175 टिकटों का ऐलान

अखिलेश यादव पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 2017 के चुनाव में परीक्षा उनकी होनी है इसलिए टिकट वितरण का अधिकार उन्हें दिया जाए। वहीं शिवपाल यादव लगातार उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 9:23 [IST]

English summary

shivpal yadav said that mlas will select the chief minister in uttar pradesh election 2017.