निष्कासन के बाद अखिलेश यादव की बढ़ाई गई सुरक्षा, कई जगह हाई अलर्ट

अखिलेश यादव को निष्कासित किए जाने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, तमाम जिलों को अलर्ट किया गया, कानून व्यवस्था पर नजर रखने का निर्देश

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:24 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav security tightened after his expulsion from Samajwadi Party. DGP and ADG has briefed many districts.