समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने कहा- मैंने जो किया वह कठिन फैसला था

2017 में साल का पहला ही दिन समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के लिए अच्छा नहीं रहा। पार्टी महासचिव रहे रामगोपाल यादव की ओर से बुलाए गए अधिवेशन में अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 9:02 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav said Decision was tough, but one I had to take.