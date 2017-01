सपा की पहली लिस्ट से साफ, उत्तर प्रदेश में ना गठबंधन होगा, ना महागठबंधन

समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी। साथ ही रालोद के भी साथ आने की संभावना नहीं दिखती।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:36 [IST]

Akhilesh yadav releases list of samajwadi party for first phase of up-assembly-election-2017