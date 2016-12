क्लीन इमेज के लिए अखिलश ने खेला बड़ा दांव, उम्मीदवारों की लिस्ट से दागियों को किया आउट

अखिलेश यादव ने अपनी लिस्ट से बाहुबली अतीक अहमद, शिब्बेतुल्ला अंसारी और अमनमणि त्रिपाठी जैसे नामों को बाहर कर दिया है। इन्हें शिवपाल की ओर से जारी लिस्ट में शामिल किया गया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 23:40 [IST]

English summary

akhilesh yadav played a big game for his clean image in up assembly elections.