थाली-गिलास से सबकी बैंड बजाने की तैयारी में अखिलेश यादव

अखिलेश यादव की थाली गिलास से प्रचार की योजना उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ने लगी है। अखिलेश की तस्वीर वाली थाली स्कूलों में बांटी जा रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 20:20 [IST]

English summary

Akhilesh yadav party sp distributes glass and plate to students in up