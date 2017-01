रुकने के मूड में नहीं हैं अखिलेश, शुरू करेंगे सफाई अभियान

एक्शन मोड पर आए अखिलेश यादव, तमाम दागी छवि के नेताओं के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई, कई नेताओं को काट सकते हैं टिकट।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav likely to take big decision in next 24 hours. He may take action against all those who are of negative image in the party.