अखिलेश यादव का चुनावी दांव, 6 घंटे में दिए उत्तर प्रदेश को 5500 प्रोजेक्ट्स

मंगलवार को कुछ घंटे में करोड़ों की रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दांव खेला है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 6:52 [IST]

English summary

Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav laid foundation of 5500 project within six hours in the state which will elect a new assembly next year.