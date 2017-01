आखिर अखिलेश सुल्तानपुर से ही क्यों कर रहे हैं चुनावी शंखनाद?

अगले एक-दो दिनों में मुलायम सिहं यादव भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। उनका प्रचार का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 10:58 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav to kick start UP election 2017 campaign today.