अखिलेश ने निपटाए मुलायम के अब तक 93

सपा की कमान संभालने के बाद अखिलेश यादव ने अबतक कुल 93 मुलायम समर्थकों के टिकट पर चलाई है तलवार।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 10:55 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav in full form cancels 93 Mulayam loyalist ticket. He has taken full charge of ticket distribution and no intervention accepted of Mulayam.