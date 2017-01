आसान नहीं है अखिलेश की राह, मुलायम साबित हो सकते है बड़ा रोड़ा

यूपी चुनाव के अलावा अखिलेश यादव के सामने है मुलायम सिंह की बड़ी चुनौती, चुनाव की योजना बनाने के साथ मुलायम को मनाए रखना हो सकता है मुश्किल।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 15:05 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav have two tough task up poll 2017 and his father Mulayam Singh Yadav. Managing Mulayam Singh may be tough for AKhilesh if election lost.