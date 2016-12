अपना मुकाम हासिल करने के लिए परिवार से लड़ रहा हूं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने परिवार के भीतर अपने संघर्ष का दर्द किया बयान, बोले अपना मुकाम हासिल करने के लिए मैं भी परिवार के भीतर संघर्ष कर रहा हूं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 10:39 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav express his emotion on his struggle with his family. He says I am also fighting to achieve my own status in my family.