अखिलेश के वर्चस्व के आगे खत्म हुई मुलायम-शिवपाल की सपा

सपा के कोहराम के बीच अखिलेश यादव पार्टी के नए मुखिया के तौर पर उभरे हैं, निष्कासन के रद्द होने के बाद पार्टी की पूरी ताकत अखिलेश के हाथों में

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 14:57 [IST]

Akhilesh Yadav emerges as a new supremo of Samajwadi Party. After his power show it is clear that Akhilesh is the power center of the SP.