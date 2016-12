यूपी में हार भी गए तो 2019 के लिए मोदी के मुकाबले खड़े होंगे अखिलेश

सपा में मचे घमासान के बीच अखिलेश यादव देश की राजनीत में बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं, 2017 में चुनाव हारने के बाद भी वह केंद्र में बना सकते हैं अपनी जगह

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 13:21 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav emerged as a new face in central politics parallel to Modi. Even after lost in 2017 Akhilesh will manage to emerge in center.