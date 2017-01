यूपी चुनाव: मुलायम सिंह यादव की लिस्ट पर अखिलेश यादव ने काटा चचेरे भाई का टिकट

अखिलेश यादव ने अंशुल यादव को उस समय उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था जब उनका अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से विवाद चल रहा था।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 14:57 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav denied ticket his cousin he had earlier declared candidate Mainpuri.