अखिलेश ने बुलाई सपा विधायको की बैठक, कर सकते हैं बड़ा ऐलान

अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों की बुलाई बैठक, बैठक में ले सकते हैं बड़े फैसले, सपा सुप्रीमो के लिए जता चुके हैं अथाह प्रेम|

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:28 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav calls Samajwadi Party MLA meet likely to take big decision. He has called this meet amidst clash with Mulayam and Shivpal.