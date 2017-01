Live- बहकाने वालों से बचकर रहना- अखिलेश यादव

यूपी के लखीमपुर खीरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव प्रदेश के अलावा देश का चुनाव है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:25 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav address election rally says UP election is of nation election. He says this election is not only of state but of nation.