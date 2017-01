मुख्यमंत्री अखिलेश यादव: असफलता के ये आंकड़े बोलते नहीं चिल्लाते हैं

आंकड़ों और राजनीतिक फैसलों से देखें तो अखिलेश यादव एक असफल मुख्यमंत्री हैं। पढ़िए सांप्रदायिक दंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कैसा रहा प्रदेश का हाल।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:21 [IST]

According to statistics akhilesh Yadav is unsuccessful Chief Minister of uttar pradesh