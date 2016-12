अखिलेश यादव के राजनीतिक सलाहकार स्टीव जार्डिंग ने ईमेल को बताया फर्जी

सोशल मीडिया पर स्टीव जार्डिंग के जिस ईमेल की चर्चा हो रही है, उसे उन्होंने फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधी अखिलेश के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 12:58 [IST]

An email of Steve Jarding, political adviser of Akhilesh Yadav, circulated on social media which suggested that family feud in SP is planned. Steve Jarding denied writing the email and said it fake.