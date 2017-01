अखिलेश के कार्यक्रम से दूर रहे मुलायम, आजम की कोशिशें नाकाम

अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, पर मुलायम सिंह यादव ने कार्यक्रम से बनाई दूरी, नहीं आए अखिलेश के साथ

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 13:19 [IST]

English summary

Akhilesh releases SP manifesto but rift in the party clearly seen. Mulayam Singh stayed away with the event.