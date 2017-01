समाजवादी स्मार्टफोन पोस्टर पर अखिलेश की फोटो, आचार संहिता का उल्लंघन

समाजवादी स्मार्टफोन बांटने की योजना वाले पोस्टर यूपी के एक कॉलेज में बांटे गए जिस पर अखिलेश यादव की फोटो लगी थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:34 [IST]

English summary

Photo of Akhilesh Yadav is on the poster of Samajwadi smartphone which was distributed in a college violating election code of conduct.