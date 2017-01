यूपी विधानसभा चुनाव 2017: अखिलेश की रैली से दूर रहे कांग्रेसी, क्या गठबंधन के बाद भी नहीं बनी बात

सुल्तानपुर रैली में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां एक ओर जीत का दावा कर रहे थे, तो दूसरी ओर इसी रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की पोल भी खुलती दिख रही थी।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 11:09 [IST]

English summary

After tie up SP Congress Akhilesh yadav chose Sultanpur rallies, Local Congress leaders stayed away.