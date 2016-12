सपा से 6 साल के लिए निकाले गए अखिलेश, क्या सीएम बनेंगे मुलायम सिंह यादव?

सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अकेले मुलायम सिंह यादव ही ऐसे हैं जिनके सीएम बनते ही अखिलेश समर्थकों में फूट पड़ जाएगी। कई लोग वापस पार्टी की ओर आ जाएंगे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:31 [IST]

English summary

after Akhilesh yadav suspended from party mulayam will new cm.