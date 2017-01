उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के लिए जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी करना शुरु कर दी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 17:47 [IST]

English summary

after 14 january bjp will release first list of candidates for three phases of up assembly election 2017