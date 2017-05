बाबा भोलेनाथ दिलाएंगे कंगना को कामयाबी! इसीलिए आईं काशी

कंगना ने खुद फिल्म की सफलता के लिए बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजरी लगाई और पूजा-अर्चना कर बाबा के प्रसाद भस्म 'त्रिपुण' को अपने माथे पर लगाकर आशीर्वाद मांगा।

Written by: Ashwani Tripathi

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING