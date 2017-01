बहराइच: बड़ी मात्रा में पानी में आग लगाने वाला घातक केमिकल बरामद, केस दर्ज

लखीमपुर की ओर से आ रहे मैजिक वाहन को रोक कर तलाशी ली गई। इस वाहन में बड़े-बड़े जरीकेन में रसायन भरे हुए थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 20:10 [IST]

English summary

UP Police recovered heavy amount of chemicals and acid in Lakhimpur area.