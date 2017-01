हरदोई: युवक को दौड़ा-दौड़ा कर मारा, रेलवे लाइन पर शव फेंककर दिखाया हादसा!

मृतक ने पुलिस से शिकायत की थी। यदि पुलिस सक्रियता दिखाती तो शायद मृतक की जान बच सकती थी पर ऐसा नहीं हुआ।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 18:49 [IST]

English summary

A youth has been murdered in Hardoi and his body found on railway track. Police is investigating the matter.