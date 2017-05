योगीजी! यूपी की इस बेटी को दिलाइए इंसाफ, लगा रही गुहार,VIDEO

यूपी में दहेज समस्या को लेकर महिलाओं पर जुल्म जारी है। हरदोई में एक महिला को ससुराल के लोगों ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 20:26 [IST]

English summary

A woman ousted from home by her husband and in laws in Hardoi.