बरेली: रेलवे स्टेशन अधीक्षक को रास्ते में ट्रक ने कुचला, हुई दर्दनाक मौत

बरेली से आंवला जा रहे रेलवे स्टेशन अधीक्षक को रास्ते में एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही स्टेशन अधीक्षक की मौत हो गई।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:09 [IST]

English summary

Railway station master superintendent of Aonla died in road accident. He was going on duty from Bareilly to Aonla when a truck crushed him on the road.