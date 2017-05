यूपी: बेड़ियों में जकड़ी मिली छात्रा, रोज गंदी हरकत करते थे वहशी

इलाहाबाद में एक लड़की जंजीरों में जकड़ी मिली है। वह किसी तरह से अपहर्ताओं को चंगुल से निकल भागी। रोज वहशी आकर उससे गंदी हरकत करते थे।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 21:00 [IST]

English summary

A girl survived after being kidnapped but she was chained in Pratapgarh.