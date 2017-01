मिर्जापुर: सवारियों से भरी गाड़ी में अचानक लगी आग, जलकर हुई खाक

यूपी में मिर्जापुर के अहरौरा से सवारियों को लेकर सोनभद्र जा रही वेन में अचानक आग लग गई।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:45 [IST]

English summary

a full of passanger van fired at mirzapur in uttar pradesh, route of van was from ahraura to sonbhadra.