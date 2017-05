यूपी शर्मसार, अस्पताल से बेटे की लाश को कंधे पर लादकर ले गया पिता

यूपी के इटावा में एक पिता अपने बेटे की लाश को कंधे पर उठाकर अस्पताल से निकला तो उसे देखकर लोग सन्न रह गए। यह वीडियो वायरल हुआ है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 19:00 [IST]

English summary

A father took dead body of his son on his shoulder in Etawah.