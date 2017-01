यूपी: हरदोई में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मार डाला

हरदोई जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के खसौरा गाँव में दहेज के लोभियों ने नवविवाहिता को जिंदा जला कर मार दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:35 [IST]

English summary

a famliy burned to death alive a newly wedding women at hardoi in uttar pradesh